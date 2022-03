Mourinho, sorpresa al tifoso: si ferma con l’auto e scatta la foto. La reazione è incredibile

ROMA - "Il Re è Mou", ha titolato oggi il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina. Re in panchina, ma anche fuori dallo stadio dove ieri ha regalato più di un sorriso a un giovane tifoso della Roma. Il tecinco era in macchina, lato passeggero, e stava tornando a casa. Un ragazzo lo ha visto e ha cominciato a rincorrere l'automobile, Mourinho se ne è accorto e ha chiesto di fermarsi per scattare una foto con lui. Un secondo interminabile per il tifoso che una volta scattata la foto si è lasciato andare in un urlo liberatorio. Pazzo di gioia, il ragazzo non riusciva a crederci.