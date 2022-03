Roma, i tifosi non vedono il gol di Abraham: la reazione sotto la scenografia

ROMA - Gol lampo di Abraham, dopo appena 56 secondi dall'inizio del derby. Un gol che ha fatto impazzire i tifosi romanisti, anche quelli che il gol non l'hanno proprio visto. Perché quando è cominciata la partita la Curva Sud aveva ancora in scena la bellissima scenografia con l'enorme telone con la lupa capitolina che copriva gran parte del settore: così i romanisti hanno solo sentito i loro amici esultare senza vedere la rete. "Abbiamo segnato?", dopo la domanda è arrivata la conferma, tutti contenti per la rete di Abraham.