Roma, dallo spogliatoio al campo: "Camminerò insieme a te" lo slogan del derby

La scritta è stata integrata anche su una sciarpa in edizione limitata, in poco tempo sold out negli store ufficiali. Ma “Camminerò insieme a te” è stato anche molto altro, per esempio il tema centrale del video che ha introdotto la partita.

Il senso ultimo di questa frase così amata è racchiuso in quello che i giocatori giallorossi hanno trovato negli spogliatoi prima del Derby. Appesa insieme alle maglie da indossare c’era infatti una cartolina per ricordare ai giocatori di non essere soli prima di una gara così importante: “Camminerò insieme a te” è il messaggio di incoraggiamento che i tifosi, tramite Socios, hanno voluto inviare ai propri giocatori.