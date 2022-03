Roma, niente Inghilterra per Abraham: resta a Trigoria per una lombalgia

ROMA - Niente nazionale per Tammy Abraham. Il centravanti della Roma grande protagonista del derby per la sua doppietta realizzata nei primi ventiquattro minuti del match ha deciso di rimanere nella capitale e non rispondere alla chiamata dell'Inghilterra. In accordo con la federazione inglese Abraham resterà a Trigoria per curarsi da una lombalgia che lo sta debilitando da un paio di partite e che si è acutizzata negli ultimi minuti del derby. Una buona notizia per Mourinho che potrà controllare il suo recupero senza rischiare nuovi infortuni.