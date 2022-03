Roma pazza di Abraham: dietro solo a Lewandowski!

ROMA - Immenso Abraham. L’inglese non si ferma più, con la doppietta nel derby ha superato Montella e Batistuta, Tammy è il miglior centravanti della storia recente della Roma nella stagione d’esordio. L’Aeroplanino e Gabriel si erano fermati a ventuno gol nel loro primo anno in giallorosso. È a una sola rete di distanza da Volk, con altri due gol diventerà il romanista con più gol al primo anno in giallorosso. Abraham ha segnato quindici reti in Serie A, eguagliando il suo record in un singolo campionato, con il Chelsea nel 2019-20. Da inizio 2022, ha segnato più di tutti in Italia. Solo Lewandowski ha segnato più gol nei cinque maggiori campionati europei. È salito sul podio dei migliori marcatori di squadre italiane, considerando tutte le competizioni. In questa stagione davanti all’inglese c’è Immobile con ventisei gol, seguito da Vlahovic con venticinque e Abraham con ventitre complessivi, perchè alle quindici reti in campionato si aggiungono le sette in Conference League (dove è capocannoniere) e l’unica realizzata in Coppa Italia, in quaranta partite giocate. Abraham si è preso la Roma con i gol, è entrato nel cuore della gente, con Mourinho sta vivendo la sua migliore stagione da professionista. Abraham è il primo giocatore della Roma a segnare una doppietta in un derby dal gennaio 2015, quando il marcatore fu Francesco Totti.