Roma, Zalewski in crescita costante: ora è il titolare a sinistra

ROMA - Un derby alla sua quarta partita da titolare tra i professionisti. Non male, soprattutto per come l’ha giocato. Nicola Zalewski si è preso la scena nella stracittadina con una gara solida, di qualità ma soprattutto di personalità. […] Mourinho lo ha aiutato schierando un centrocampista in più in modo da non soffrire i doppi attacchi che lo avevano messo in difficoltà nella gara contro l’Udinese, ma lo ha anche protetto dopo qualche critica di troppo per la sua prestazione alla Dacia Arena: «Il mister si sta rivelando una guida molto importante, è un ruolo dove non ho mai giocato ma lo sto facendo decentemente - ha dichiarato il ragazzo dopo la partita -. Sono molto contento di essere allenato da uno dei più vincenti della storia del calcio, lo ringrazio per la fiducia».