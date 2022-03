Roma, Kumbulla mette all'asta la sua maglia per aiutare i bambini ucraini

ROMA - Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha deciso di mettere all'asta la sua maglia della gara contro il Vitesse, in cui ha raggiunto le 50 presenze con la Roma, per aiutare i bambini ucraini: "Giovedì scorso ho raggiunto le mie 50 presenze con la Roma, contro il Vitesse, e ho deciso di mettere all'asta la mia maglia, per l'Unhcr, un'agenzia per i rifugiati, per aiutare i bambini in Ucraina in questo momento di difficoltà. Io ho già fatto la mia donazione, come la Roma, e spero che anche voi ci aiutiate ad aiutare i bambini. Grazie".