Roma, piace Xeka del Lille: tutti i nomi per la regia di Mourinho

ROMA - Ancora poche gare alla fine della stgione, Mourinho cerca la rincorsa per il miglior piazzmento in classifica e il passaggio del turno in Conference League. La Roma si gioca tanto per il futuro, tanti giocatori sono sotto la lente d’ingrandimento di Mourinho e Tiago Pinto per una attenta valutazione in vista della prossima stagione. Rinnovi congelati, fatta eccezione per quello di Mancini discusso e chiuso alla fine del 2021, analisi sulle cessioni e i possibili acquisti per sfoltire e rinforzare la rosa.

Il primo acquisto sarà Mile Svilar: il portiere serbo classe '99 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Benfica e il suo nome qualche settimana fa era finito sul taccuino di Tiago Pinto che aveva avviato la trattativa con l’agente e il club portoghese al quale probabilmente spetterà una percentuale sulla futura rivendita per mantenere buoni rapporti. Nonostante l’interessamento di diversi club esteri, tra cui il Barcellona, Svilar ha raggiunto l’accordo con la Roma per firmare il nuovo contratto a partire dalla prossima stagione.

Per la regia invece i nomi sono tanti nella lista di Tiago Pinto. Il gm monitora sempre la situazione di Xhaka ma non è da escludere un colpo a sorpresa. Piace anche Maxime Lopez del Sassuolo, così come Leandro Paredes che potrebbe finire nelle cessioni della rivoluzione Psg. Dalla Francia filtra la notizia dell’interesse della Roma (a caccia di un regista) per Miguel Angelo da Silva Rocha, meglio noto come Xeka. Il centrocampista portoghese, 27 anni, a giugno sarà svincolato e quindi l’occasione può fare gola a Tiago Pinto. Tutto dipenderà dal budget di mercato e dal finale di stagione della Roma. In caso di Champions la Roma vorrebbe fare un bel regalo al suo allenatore. Il futuro si scrive adesso.