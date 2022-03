La moglie di Veretout ha il covid ma fa festa con amici e parenti!

Veretout, le parole della moglie

La moglie del centrocampista francese si è concessa un trattamento a domicilio di un parrucchiere per essere pronta per il grande evento: una festa tutti a casa del giocatore, con chiaramente cibo, bevande e tutti vicini senza mascherina. Veretout non viene mai inquadrato nelle foto. La moglie si è giustificata tramite delle storie Instagram dicendo che tutti gli invitati erano a conoscenza della sua positività e che erano comunque già stati in contatto nei giorni e nelle ore precedenti alla festa.