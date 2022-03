Roma, Svilar ha svolto le visite mediche: contratto fino al 2027

ROMA - Primo colpo della Roma per la prossima stagione: dal Benfica arriva Mile Svilar Il portiere serbo classe '99 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Benfica e il suo nome qualche settimana fa era finito sul taccuino di Tiago Pinto. Nonostante l’interessamento di diversi club esteri, tra cui il Barcellona, Svilar ha raggiunto l’accordo con la Roma per firmare il nuovo contratto a partire dalla prossima stagione: il portiere ha già svolto le visite mediche per il club giallorosso e ha firmato il contratto fino al 2027. Trattativa lampo tra la Roma e il giocatore: Pinto qualche settimana fa aveva avviato la trattativa con l’agente e il club portoghese al quale probabilmente spetterà una percentuale sulla futura rivendita per mantenere buoni rapporti.