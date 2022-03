Roma, 29 anni fa l’esordio di Totti. Tifosi e Uefa lo celebrano sui social

ROMA - Sono passati 28 anni dal 28 marzo 1993, il giorno in cui iniziava la leggenda di Francesco Totti , al debutto in Serie A in quel lontano pomeriggio di primavera. A soli 16 anni e mezzo quel giovane talento della Roma era già considerato a Trigoria uno dei grandi talenti del vivaio giallorosso. Vujadin Boskov , allenatore della prima squadra, lo portò con sé a Brescia, in occasione di una trasferta di campionato in una stagione storta.

L'esordio di Totti in Serie A

Per la gara del Rigamonti i giallorossi avevano gli uomini contati: Piacentini e Carnevale non erano in lista per squalifica, Carboni, Petruzzi e Hässler infortunati mentre Muzzi era acciaccato. La Roma riuscì a battere il Brescia per 2-0 e, a risultato acquisito (gol di Caniggia e Mihajlovic nel primo tempo), quando mancavano un paio di minuti al 90’, Boskov si rivolse al ragazzino e gli dice: “Scaldati, dai! Ché entri”. Totti era incredulo e pensava che il mister serbo si fosse rivolto a Muzzi, che gli era accanto in panchina. Solo un attimo più tardi capì che era lui a dover entrare in campo. Fuori Rizzitelli, dentro Totti. Un anno dopo ricorderà: “Mi tremavano le gambe, mi si era quasi fermato il cuore”. Da lì è iniziata una favola che durerà per oltre 24 anni in campo, fino al 28 maggio 2017, e per altri due dietro la scrivania, fino alla dolorosa conferenza stampa del 17 giugno 2019. Per celebrare l’importante ricorrenza, la UEFA ha pubblicato un tweet: “#AccaddeOggi nel 1993 Francesco Totti debutta con la AS Roma. Il resto è storia…“.