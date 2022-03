Roma, bufera Veretout. I tifosi: “Imbarazzante, il club lo metta fuori rosa”

ROMA - La vicenda della famiglia Veretout ha fatto infuriare non solo la Roma ma anche i tifosi. Il club giallorosso non ha preso di buon occhio il weekend surreale della famiglia francese, che ha festeggiato il compleanno della moglie del centrocampista nonostante questa fosse positiva al Covid. Sabrina Veretout non si è scusata ma, anzi, ha pubblicato tutti i passaggio della sua festa con Covid sui social tra video e foto.

Un danno d'immagine per la Roma, visto che poi ieri è stato trovato un positivo a Trigoria dopo i cinque giorni di riposo concessi da Mourinho. Ieri gli indisponibili della Roma erano Mancini, Spinazzola e proprio Veretout. La festa della moglie alla quale hanno partecipato (senza mascherina) il giocatore, parenti e amici ha fatto infuriare i tifosi romanisti che sui social hanno chiesto severe sanzioni al francese: "È una situazione inaccettabile, una mancanza di rispetto non solo per la Roma, la squadra e il tecnico, ma anche per tutti colori che hanno sofferto per il Covid", "La signora Veretout è positiva e festeggia senza pensare alle conseguenze? È imbarazzante, spero che la Roma si faccia sentire pesantemente con una multa salatissima perché tutto ciò è incredibile".

Ma non solo, c'è chi vorrebbe una punizione ancora più severa: "Ma quale multa, io non lo voglio più vedere all'Olimpico - sostiene un tifoso -. Bisogna mettere Veretout fuori squadra e venderlo la prossima estate", "Spero che si faccia piazza pulita di questi giocatori egoisti, voglio vedere una Roma seria e pronta a prendere decisioni importanti contro giocatori che pensano solo ai soldi e ai propri interessi". I tifosi si sono stancati, non c'è tolleranza verso certi atteggiamenti.