La Roma nella MotoGp: il lupetto di Gratton sul casco di Di Giannantonio

La passione di Fabio per i colori giallorossi è infatti pari solo a quella per le due ruote, entrambe ereditate dal papà Ivan. Ora queste passioni si sono incontrate in una collaborazione che lo vedrà non solo vero e proprio ambassador del Club nel mondo della MotoGP, ma anche protagonista di eventi e contenuti con i calciatori giallorossi. “Amo la AS Roma da quando amo le moto, quindi praticamente da sempre. Ogni volta che ho l’occasione corro allo Stadio Olimpico per vederla dal vivo, ma ovviamente le tappe della Moto GP non mi permettono di tifarla dagli spalti. Ora invece potrò portarla orgogliosamente sempre con me!”.