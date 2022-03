Shomurodov, dalle parole ai fatti: tripletta per convincere Mourinho

ROMA - Dalle parole ai fatti, Eldor Shomurodov vuole convincere Mourinho a dargli più fiducia e quindi più minuti in campo. L'attaccante dopo la pesante intervista rilasciata in patria (poi smentita), sta cercando di rispondere alle deludenti prestazioni in giallorosso mettendosi in mostra con la maglia dell'Uzbekistan. Quattro reti in nazionale nelle ultime due partite, buone prestazioni che sicuramente gli daranno maggiore fiducia per quando rientrerà a Trigoria. Proverà a convincere Mourinho a dargli spazio anche se il tempo è poco e in estate potrebbe già consumarsi il divorzio.