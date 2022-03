Roma, Mourinho no stop: prima a Trigoria e poi in Vaticano

ROMA - José Mourinho no stop. Il tecnico della Roma vive la sua avventura nella capitale senza mai fermarsi. Questa mattina ha diretto l'allenamento dei suoi per preparare la sfida alla Sampdoria in programma domenica prossima, mentre nel pomeriggio ha potuto ammirare le bellezze del Vaticano. Lo Special One ha infatti incontrato presso la Santa Sede il cardinale José Tolentino de Mendonca, suo connazionalle e archivista del vaticano. Una lunga visita per le meravigliose stanze della biblioteca vaticana, tra passato, cultura e spiritualità. Ma la giornata infatti non è terminata qui, come ha scritto lo stesso Mourinho sui propri social: "Prima il lavoro, poi l'onore di incontrare e apprendere da sua Eminenza Tolentino e alla fine l'intervista con la Cbs". Insomma, Mourinho non si ferma davvero mai.