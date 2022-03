Roma, Under pazzo di gioia incontra De Rossi: "Mio capitano"

ROMA - Il ricordo più bello di Cengiz Under con la maglia della Roma non può che essere il match contro il Barcellona, nella grande rimonta in Champions League. In quella squadra con il turno c'era anche Daniele De Rossi, autore del gol del 2-0 su rigore, e capitano di quella formazione. Ecco perché Under è stato felicissimo ieri sera di incontrare De Rossi al termine del match giocato dall'attaccante con la maglia della Turchia contro l'Italia. I due si sono incontrati nel post gara, dentro gli spogliatoi e si sono scattati una foto insieme. "Baba", la didascalia del giocatore ex Roma riscattato dal Marsiglia, che in italiano significa papà.