I dati a sorpresa: la Roma meritava 15 punti in più in classifica. Inter prima

Cosa sono gli Expected Goals

Con questi viene misurata la qualità di un'occasione da rete, calcolando la probabilità effettiva che questa si tramuti in gol, analizzando una serie di fattori: nello specifico vengono tenute in considerazione le potenzialità di un tiro da quella determinata posizione e in quel particolare frangente di gioco (ad esempio, banalmente, la probabilità di segnare un gol da centrocampo è chiaramente minore rispetto a quella di una conclusione da dentro l'area di rigore), cui si aggiungono discriminanti decisive come la libertà del giocatore davanti allo specchio della porta, la vicinanza degli avversari, la pressione dei difensori e la posizione iniziale del portiere avversario. Alla luce di tutte queste variabili viene assegnato un valore a ogni tiro, che determina poi la percentuale che ha quel pallone di finire in rete.

Roma terza, Inter in testa

Confrontando il numero che emerge e le reti effettivamente segnate, quindi, si possono analizzare i risultati intrinsechi delle squadre, vedendo chi avrebbe dovuto segnare più gol e chi invece meno, rispetto alle occasioni create. Tenendo in considerazione tutto questo, emerge chiaramente che la Roma sia stata quella a pagare di più lo scarto tra potenzialità e realtà: vedendo gli "Expected Goals", infatti, i giallorossi di Mourinho sarebbero al terzo posto in classifica a quota 66 punti, ad appena due dall'Inter capolista (68) e uno dal Napoli secondo (67): al quarto posto ci sarebbe poi la Juve, staccata, a 58, seguita dal Milan a 57.

Classifica della Serie A con gli xPoints

Questa la classifica completa se venissero considerati gli xG e, di conseguenza, gli xPoints:

1) Inter 68 (+8); 2) Napoli 67 (+4); 3) Roma 66 (+15); 4) Juventus 58 (-1); 5) Milan 57 (-9); 6) Atalanta 49 (-2); 7) Torino 49 (+14); 8) Fiorentina 46 (-1); 9) Lazio 45 (-4); 10) Verona 36 (-6); 11) Sassuolo 36 (-7); 12) Udinese 34 (+4); 13) Bologna 31 (-2); 14) Spezia 27 (-2); 15) Sampdoria 26 (-3); 16) Genoa 26 (+4); 17) Cagliari 26 (+1); 18) Empoli 23 (-10); 19) Salernitana 16 (0); 20) Venezia 12 (-10).