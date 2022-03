Roma, Veretout aspetta l'offerta migliore

ROMA - Dopo i giorni delle polemiche, è il momento delle riflessioni: Jordan Veretout si è chiuso in casa con la moglie Sabrina, che è dolce attesa e spesso mostra un bel pancione nei video social, e le due figlie, aspettando di ottenere il via libera per riprendere gli allenamenti. Questo stop forzato, di cui si è discusso anche troppo a causa della festa di compleanno della signora, non facilita certo il compito di risalita, nelle gerarchie tecniche che Mourinho aveva ormai delineato chiaramente. Veretout non sarà convocato per Sampdoria-Roma, pagherà una multa per il comportamento poco idoneo nel party di Montecarlo, ma poi vivrà da professionista le ultime settimane a Trigoria.