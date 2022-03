Ma lo stadio della Roma dove verrà costruito?

ROMA - Il Covid sta diventando un nemico del calcio. E se fosse una squadra tutta di positivi? A Trigoria in tre sono positivi. Non ci piace fare questi conti. "Italia ripartiamo" e Mancini rilancia: "Voglio un’altra Juve" e lui riceve un tapiro d’oro gigantesco. Luciano Moggi sostiene che così è la scelta giusta per tornare grandi. Che voleva dire? Grandi come quando? Grandi come sempre? Grandi come raramente? Mi viene da pensare con malinconia che dopo i mondiali di Londra dobbiamo rassegnarci alla mediocrità. Un analista ha scritto: "L’Italia del calcio in un vicolo cieco". Aggiungiamo pessimismo a pessimismo: al calcio italiano serve una frustata. Cosi il rischio è che nulla cambi. Eppure in passato tante cose sono cambiate. Domanda: ci mancano più giocatori, più allenatori o più tifosi? No, ci manca crederci. Ma non è la prima volta che il calcio italiano s’infila in queste strade strette e un po’ oscure.