Roma, Cristante in bilico: il futuro è da scrivere

ROMA - Gioca con la testa, non soltanto in senso metaforico. Bryan Cristante sta diventando un vero specialista dei calci piazzati. Il gol non gli scorre propriamente nelle vene - rispetto al passato ormai ne segna pochi - eppure gli ultimi due li ha realizzati in modo simile, di rincorsa, con due passi e poi un salto, quasi a voler simulare il terzo tempo tipico del basket: un'incornata ha salvato la Roma al 94' nella gara di metà febbraio contro il Sassuolo, un altro colpo con la fronte ha riaperto la partita di due giorni fa della Nazionale in Turchia dopo l'1-0 firmato dall'ex giallorosso Ünder.

Futuro La rete e la prestazione di Konya hanno permesso al centrocampista di candidarsi come un elemento affidabile sul quale puntare anche nel nuovo ciclo azzurro, che inevitabilmente sarà all'insegna del repulisti. Senza dimenticare che Cristante è un campione d'Europa in carica e quell'Europeo l'ha giocato praticamente tutto, subentrando in 6 partite su 7 (finale inclusa). Il domani in Nazionale è pressoché garantito, il futuro nella Roma è invece tutto da valutare. Cristante ha un contratto fino al 2024 e l'ultimo prolungamento l'ha firmato a gennaio 2020: a giugno avrebbe ancora davanti a sé due stagioni nella Capitale, ma nessuna delle due parti vorrebbe avvicinarsi troppo alla scadenza. La volontà della Roma è quella di proseguire il rapporto, anche a costo di fare un sacrificio per adeguare al rialzo il suo stipendio (oggi guadagna quasi 2 milioni netti).