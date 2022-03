Caos Veretout, la moglie lascia i social: “Ho bisogno di ritrovarmi”

"Sto facendo questa ultima storia Instagram su questo account per dirvi che sto uscendo dai social - ha scritto Sabrina Veretout -. Non è il desiderio che mi manca ma adesso credo sia il momento di lasciare. Vorrei ringraziarvi per questi due grandi anni in cui mi porterò dietro molte cose buone ma anche cattive. Ma soprattutto è stata una buona lezione di vita ma è anche vero che i social possono causare molti danni. Adesso sono incinta (del terzo figlio, ndr) e ho bisogno di ritrovarmi come donna e mamma "normale".

Intanto lo stop forzato di Veretout non faciliterà certo il compito di risalita, nelle gerarchie tecniche che Mourinho aveva ormai delineato chiaramente. Veretout non sarà convocato per Sampdoria-Roma, pagherà una multa per il comportamento poco idoneo nel party di Montecarlo, ma poi vivrà da professionista le ultime settimane a Trigoria prima di lasciare la Roma nel prossimo mercato.