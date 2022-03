Roma, i Friedkin tra Francia e Belgio: pensano di acquistare due club

ROMA - I Friedkin vogliono il Cannes, squadra di calcio che gioca nella National 3 francese (equivalente dell'Eccellenza italiana, la quinta serie), la dirigenza del club francese non ha smentito la notizia trapelata negli ultimi tempi e rilanciata anche dal quotidiano francese 'Nice Matin' che "fra le tante" (in totale sarebbero 46) offerte di acquisto arrivate del club dopo l'annuncio della messa in vendita ci sarebbe anche quella del "miliardario proprietario della Roma", Dan Friedkin.

L'interesse del presidente della Roma per il Cannes sarebbe legato anche al progetto di sviluppo immobiliare legato al club con un nuovo stadio. I Friedkin - secondo l'Ansa - potrebbero espandersi anche in Belgio e sarebbero interessati all'acquisto anche del Courtrai, Kortrjik in fiammingo, dove ora gioca in prestito il giallorosso Reynolds.