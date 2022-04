Spinazzola torna a Roma: si prova a riaverlo per fine stagione 

Leonardo Spinazzola tornerà oggi dal nuovo consulto dal professor Lasse Lempainen, lo specialista finlandese che lo ha operato al tendine di Achille dopo la rottura riportata all’Europeo il 2 luglio. […] Il ritorno dalla Finlandia è previsto per oggi, al termine dell’ultimo ciclo di test previsto per questa mattina. Al rientro lo staff medico della Roma stabilirà un programma di riavvicinamento al campo, dopo un consulto con lo staff tecnico. Filtra un certo ottimismo, anche se dopo il problema dei mesi scorsi si procederà con estrema cautela. Mourinho vorrebbe riportarlo in squadra entro la fine della stagione, Spinazzola è stato inserito anche nella lista Uefa. Il suo sogno è potersi giocare la semifinale e la finale di Conference League, ma è più verosimile che faccia qualche spezzone di partita prima della fine del campionato. La Roma preferisce essere molto cauta, memore anche delle difficoltà incontrate con Zaniolo. Il terzino smania dalla voglia di rientrare, ma non si può rischiare. La società non vuole dare scadenze per tutelare il calciatore, è una scelta strategica. L’obiettivo è tornare in campo in questa stagione, se non ci saranno altri imprevisti, con lo sguardo già rivolto alla prossima.