Roma, ecco il piano Friedkin: un network di eurosquadre

ROMA - I Friedkin vogliono espandersi nel calcio europeo. Stanno per comprare il Cannes e sono interessati anche al Courtrai, squadra della prima divisione belga, dove gioca in prestito (gratuito) Reynolds, terzino statunitense voluto fortemente dai proprietari americani, ma non ancora pronto per la serie A. Intanto prosegue il dialogo con il Campidoglio per lo stadio, altro asset fondamentale per far crescere la Roma. Sono in corso contatti tecnici per arrivare a individuare l’area. Non ci sono stati incontri recenti, ma i texani preferiscono muoversi con la massima riservatezza.