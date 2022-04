Roma, dai Friedkin altri 6,5 milioni a marzo: investimento da 349 milioni

ROMA - Altra iniezione di liquidità nella Roma, i Friedkin hanno immesso nel club altri 6,5 milioni per il mese di marzo. La proprietà giallorossa ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci per poter supportare le esigenze di working capital del club e l’investimento totale arriva, così, a 349 milioni di euro. Nel frattempo i Friedkin continuano a monitorare la Costa Azzurra e il Cannes, storico club francese fondato nel 1902 e oggi in National 3, equivalente dell’Eccellenza italiana.