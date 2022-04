Mourinho fiero della Roma: “Solo persone speciali appartengono a questa famiglia”

ROMA - Due giorni alla ripresa del campionato, la Roma continua la preparazione a Trigoria del match di domenica pomeriggio contro la Sampdoria. Il diktat di Mourinho è chiaro: la squadra deve riprendere da dove aveva lasciato due settimane fa, dall’importante vittoria di un derby giocato con personalità, intensità e bel gioco. Quindi non cadere nell’errore di dare tutto per scontato, di sentire già la partita in pugno, ma di rimanere concentrati per trovare tre punti importanti a Marassi. Perché già in due circostanze la Roma si era fermata dopo la vittoria di un big match, entrambe le volte dopo avere giocato contro l’Atalanta: doppio pareggio, il primo proprio contro la Sampdoria nell’ultimo match del 2021, il secondo contro l’Udinese con lo stesso risultato. Insomma, massima concentrazione e attenzione per trovare la seconda vittoria di fila e il decimo risultato utile consecutivo.