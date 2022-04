Roma, piccolo problema muscolare per Zaniolo: in dubbio per la Sampdoria

ROMA - Nicolò Zaniolo rischia di saltare il match di domenica pomeriggio contro la Sampdoria. L'attaccante giallorosso ha infatti avvertito un piccolo problema muscolare nell'ultimo allenamento svolto a Trigoria e potrebbe beneficiare di un turno di stop per evitare conseguenze peggiori. Zaniolo sarebbe comunque andato in panchina, Mourinho molto probabilmente schiererà la stessa formazione che ha battuto 3-0 la Lazio di Sarri nel match andato in scena prima della sosta. La Roma conta di recuperare il ragazzo nei prossimi giorni per averlo a disposizione per la trasferta di Conference League contro il Bodo/Glimt.