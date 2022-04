Roma, visite ok per Spinazzola: “Rientro con calma, ma ora volto pagina”

Spinazzola questa sera alle 18.45 è sbarcato a Fiumicino accompagnato dal dottor Costa e dal fisioterapista che lo ha seguito in questa lunga riabilitazione. Sorridente Spinazzola all'uscita dal terminal: “È andato tutto bene. Sono molto contento. Rientro per prima della fine della stagione? Vediamo, andiamo passo dopo passo. Adesso non so ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma. Ringraziamenti? A tutti loro, a chi mi è stato vicino ma ancora non è finita. Volto pagina, è chiuso un capitolo ne apriamo un altro".

Due giorni di test completi per il giocatore, visionato dal professor Lempainen: dagli esami strumentali ai test in campo, quindi la corsa, i salti, i cambi di direzione, gli sprint da 10 e 20 metri. Ma anche il controllo dei vari carichi sul tendine, il tempo di resistenza negli esercizi, la capacità di forza, la misurazione pliometrica (la capacità del sistema neuromuscolare di superare resistenze con un'elevata velocità di contrazione). Gambe, ma anche testa. Perché uno dei fattori determinanti per ritornare all’attività agonistica è anche quello psicologico. Anche su questo Lempainen verificherà la guarigione di Spinazzola che dovrà essere in grado di superare i vari test atletici con l'assenza di movimenti o comportamenti di evitamento della paura. Inoltre Spinazzola dovrà essere in grado di far fronte alle richieste simulate di una partita ed essere in grado di lavorare con successo per il tempo richiesto dallo staff del chirurgo. Solo al termine di tutti questi controlli lo staff medico della clinica, insieme naturalmente a quello della Roma guidato dal dottor Manara potranno decidere se dare il via libera al terzino di riprendere la completa attività agonistica. Se tutto andrà nel migliore di modi, il ventinovenne potrà svolgere gradualmente gli allenamenti completi con la squadra fino al rientro in partita.

Dall’ok del professor Lempainen alla convocazione dovranno trascorrere almeno 4-5 settimane. Spinazzola quindi potrebbe rendersi disponibile solo per le ultime partite della stagione, considerando anche l’ipotesi di vedere la Roma impegnata nella finale di Conference League del 25 maggio. Ecco perché non è da scartare la possibilità di non vedere Spinazzola in questa stagione (come fatto con Zaniolo) ma direttamente nella preparazione atletica pre campionato di luglio. In quel caso il ragazzo dovrà pazientare qualche settimana in più del previsto, per tornare pienamente ristabilito ed evitare ricadute.