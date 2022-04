Roma, Zaniolo si ferma e adesso l'inquietudine cresce

ROMA - Per Nicolò Zaniolo i problemi non finiscono mai. L’attaccante si è fermato ieri per un problema muscolare ai flessori e non ha partecipato all’allenamento. Ha riferito di aver avvertito questo fastidio ed è stato fermato a scopo precauzionale. Oggi saranno valutate le sue condizioni, ma è a rischio per la partita di domani con la Sampdoria. Zaniolo andrà gestito in vista della trasferta in Norvegia contro il Bodo, in programma giovedì prossimo. Non è un periodo felice per Nicolò. Dopo la panchina al derby, per scelta tecnica, per domani Mourinho sembra comunque orientato a confermare la squadra che ha vinto il derby. Anche il ritorno in Nazionale non è stato come lo aveva sperato. Nella sfida contro la Turchia era stato sostituito da Mancini alla fine del primo tempo. [...]