Zaniolo, spunta il messaggio social della sorella Benedetta

Nicolò Zaniolo non sta attraversando un grande periodo tra le recenti esclusioni (con la Roma e la Nazionale) e l'infortunio che lo costringerà a saltare anche la trasferta di Genova in casa della Sampdoria . Sono tante le voci che circolano circa il presente e il futuro del talento giallorosso che trova nella famiglia un sostegno totale. La sorella minore Benedetta ha deciso di condividere in una storia Instagram un dolce messaggio che di seguito riportiamo integralmente.

Il messaggio di Benedetta Zaniolo

Ecco cosa scrive Benedetta Zaniolo via social, postando una foto del fratello: "Riprenditi tutto come solo tu sai fare. E ricordati che tutto questo dolore verrà ripagato. Ti amo tanto". Parole che valgono per l'ultimo l'infortunio, ma che potrebbero far riferimento anche ad altre polemiche che circondano il calciatore ventiduenne.