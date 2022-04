Roma, Abraham gol: il record di Volk a un passo

Un altro passo, uno soltanto, e la Roma si guarderà dentro, ripensando con affetto alla squadra delle origini, capace di generare la famosa canzone di Campo Testaccio . Se Tammy Abraham segna contro la Sampdoria eguaglia un record che resiste addirittura dal 1929, stabilito da un fantastico cannoniere chiamato Rodolfo Volk : 24 gol alla stagione di esordio con la Roma. Soprannominato Sciabbolone , con la doppia “b” anche se era nato a Fiume , Volk sbarcò nella capitale nel 1928 e subito entrò nel cuore dei tifosi insieme a Fulvio Bernardini , al quale è stato poi intitolato il centro sportivo di Trigoria . Nel campionato di Divisione Nazionale - la Serie A come la conosciamo sarebbe nata l’anno dopo - segnò i suoi 24 gol in sole 30 partite.

La corsa

Abraham sta viaggiando a medie decisamente più basse, avendo prodotto 23 reti in 40 presenze utilizzando anche le coppe, ma i tempi sono cambiati. Rimane per lui la suggestione di cancellare un primato che resiste da 93 anni e che nessuno tra i grandi centravanti della Roma ha mai saputo battere: restando all’era contemporanea, in cui si giocano più partite, Batistuta e Montella si fermarono a 21, il più recente predecessore Dzeko appena a 10. Tra l’altro Abraham, che è arrivato a Trigoria più giovane rispetto agli illustri precedessori, non aveva mai giocato fuori dall’Inghilterra prima della chiamata di Mourinho.

