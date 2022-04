Roma, incredibile Pau Lopez: papera sul tiro e il Marsiglia prende gol

ROMA - Incredibile papera di Pau Lopez. Il portiere spagnolo oggi è stato protagonista in negativo del match del suo Marsiglia contro il Saint-Etienne. Dopo appena 8 minuti di gioco è arrivato il vantaggio degli avversari: Bouanga in area ha lasciato partire un fiacco tiro verso la porta di Pau Lopez, ma il portiere ha sbagliato totalmente la traiettoria del tiro: si è inginocchiato pensando di poter bloccare facilmente il pallone, che invece ha sbattuto sulla sua caviglia ed è finito in porta. Incredibile errore dello spagnolo, fortunatamente per la Roma già riscattato dal Marsiglia.