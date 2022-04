Roma, l'altra faccia del derby

Quinto posto consolidato e fantasie non più tanto proibite che si allungano sulla non più utopia del quarto posto champions. Dieci risultati utili consecutivi, sei vittorie, sono roba extra piccante. Una sequenza che infonde certezze dopo il 3 a 4 con la Juventus, quei maledetti sette minuti, la sconfitta di gran lungo più traumatica della stagione, per come è arrivata e contro chi è arrivata. Sconfitte che di solito ti gettano all’inferno. Non è il caso della Roma, tenuta per la collottola dalla gigantesca personalità del suo sciamano e scortata dalla passione di tifosi che non hanno uguali in Italia, presenti in massa anche ieri. Aggiungi l’ennesimo clean sheet, nessuno come la Roma, segno di una solidità difensiva che ha una spiegazione su tutte, il ritorno alla salute di sua eminenza Smalling. Senza trascurare l’importanza strategica lì, davanti alla difesa, di uno come Bryan Cristante, fondamentale anche ieri. Insensato solo pensare di disfarsene e ha fatto bene Mou a dirlo e a ribadirlo a modo suo a fi ne partita. Sacrosanto per tanti altri motivi esultare.