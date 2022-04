ROMA - La Roma e Mourinho tirano un sospiro di sollievo. Tammy Abraham infatti non ha riportato conseguenze dal colpo alla spalla preso nel match contro la Sampdoria e che lo ha costretto alla sostituzione. Il centravanti inglese, 23 gol stagionali, oggi è stato controllato e non ci sono state problematiche: solo una contusione che naturalmente non lo costringerà al forfait per la gara di giovedì sera in Norvegia contro il Bodo/Glimt.