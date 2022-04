Roma, tutti pazzi per Mkhitaryan: nei prossimi giorni l’incontro per il rinnovo

ROMA - Ancora un prestazione da leader, da giocatore internazionale, da campione. Un gol decisivo per i tre punti della Roma, stavolta contro la Sampdoria. Henrikh Mkhitaryan è indispensabile. Lo sa Mourinho, lo sa Tiago Pinto e l'armeno lo ha dimostrato anche in questa stagione. Qualità, intelligenza tattica, sacrificio e visione di gioco. Il trequartista è uno degli imprescindibili di Mourinho, il suo rendimento è sempre stato costante, il suo calcio e la sua leadership ha aiutato la squadra a fare un salto di qualità nel gioco e nella personalità. La sua presenza in campo è uno degli elementi che hanno contribuito ai nove risultati utili consecutivi in questo 2022. Ecco perché Mourinho e Tiago Pinto vogliono tenerlo e hanno in programma l'incontro con l'entourage del giocatore.

"Lo voglio qui, come tutta la proprietà lo vuole. Anche Raiola ama i suoi giocatori, se vuole restare lo farà”, ha dichiarato Mourinho ieri dopo la gara contro la Sampdoria. Anche Mkhitaryan ieri ne ha parlato: "Del rinnovo ne parleremo nei prossimi giorni". E in effetti entro la fine della settimana Tiago Pinto avrà un colloquio con l'entourage del giocatore per trovare un accordo per il rinnovo, o annuale oppure 1+1. Difficile che non si possa arrivare a una fumata bianca: la Roma è contenta di lui, l'armeno adora stare a Trigoria e a Roma. Presto le parti si stringeranno la mano per proseguire insieme.