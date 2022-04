Abraham, passione Mourinho: pronto per il riscatto a Bodo

ROMA - Mourinho si affida ad Abraham, capocannoniere di Conference League. Il tecnico a Bodø non rinuncia all'inglese, che a Genova non ha brillato ed è stato sostituito per un piccolo problema alla spalla. La partita contro la Samp non è stata facile per Tammy, rimasto a secco dopo aver sciupato una grande occasione nel primo tempo, favorita da un errore della difesa avversaria, ma poi non ha avuto molti palloni giocabili e a dieci minuti dalla fine è stato sostituito per un infortunio alla spalla destra. Già a metà del secondo tempo il centravanti era rimasto coinvolto in uno scontro con due avversari e ha ricevuto le cure del medico a bordo campo, poi ha ripreso a giocare, ma il dolore è rimasto. A Trigoria fanno sapere che si tratta di una semplice contusione, ieri Abraham ha partecipato regolarmente al lavoro di scarico, ma oggi dovrebbe sostenere un controllo precauzionale a Villa Stuart.