Stadio Roma, il Comune punta su Pietralata. Bonessio: “La zona migliore”

ROMA - Passi avanti per lo stadio della Roma. O meglio, si cercano di fare passi avanti. La Roma la scorsa settimana ha avuto un incontro in Comune per studiare l'area sulla quale sorgerà il futuro impianto giallorosso. Il Ceo Pietro Berardi, la consulente esterna Lucia Bernabé e il capo degli affari legali della Lorenzo Vitali si sono trovati in Campidoglio per discutere della zona: stando alle recenti informazioni - non confermate dalle parti - sta prendendo sempre più quota la possibile localizzazione di Pietralata come area dove poter realizzare l’impianto.