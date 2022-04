La Roma dei venti passaggi: l'analisi dell'azione inventata da Mourinho

ROMA - Un tiro in porta, uno soltanto, ma concepito con maestria. La Roma ha vinto a Genova grazie a uno di quei gol che rinforzano l’ego degli allenatori. Non a caso Mourinho, graffiante come spesso gli capita, ne ha sottolineato la paternità: «Se non fossi stato io il tecnico, parlereste solo dell’azione che ci ha fatto vincere la partita». Noi ne raccogliamo la provocazione e ne parliamo. E’ stato in effetti un capolavoro di lucidità, tecnica e velocità, al quale ha contribuito anche un piccolo colpo di fortuna: la goffa deviazione di Thorsby, autore dell’assist involontario per Mkhitaryan a pochi passi dalla porta della Sampdoria.

Roma in crescita: cosa è successo a Marassi La crescita di una squadra si misura anche dalla pazienza e dalla sicurezza. In altri tempi, la Roma si sarebbe lasciata irretire dal pressing avversario, lanciando magari la palla lunga alla ricerca della spizzata miracolosa di Abraham. In questo caso invece non è stata la paura a governare le giocate ma la consapevolezza. L’azione dura 49 secondi, partendo da Rui Patricio che esce dalla propria area e appoggia facile a Zalewski. La palla scorre inizialmente comoda tra i difensori, che se la scambiano fino a tornare dal portiere. A quel punto la Sampdoria avanza in blocco, aggredendo Mancini. Ma i buoni posizionamenti di Karsdorp, che riceve il passaggio sotto pressing, e l’arretramento di Abraham, che scala nella propria metà campo a giocare di sponda, liberano lo spazio centrale per Cristante. Immediato a quel punto è il cambio di fronte, che coinvolge Pellegrini, bravo a sua volta a coinvolgere Zalewski che ha attaccato la profondità. Cross in mezzo, correzione disperata di Thorsby che cercava di evitare il gol di Abraham, e meritata ricompensa per Mkhitaryan, che non segnava da tre mesi.

Mkhitaryan, il gol alla Samp non è un caso Ecco: che l’onore di decidere la sfida sia toccato a Mkhitrayan probabilmente non è un caso. Perché la Roma da molto tempo stava cercando una valida spalla realizzativa per Abraham, nella fattispecie poco ispirato. Avendo riportato Micki qualche metro più avanti, senza l’assillo dei recuperi che spettano ai centrocampisti puri, Mourinho ha anche trovato un’ottima seconda punta, che conosca bene i tempi e i modi per inserirsi nelle aree di rigore.