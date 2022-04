Roma, a Trigoria il Sottosegretario di Stato Sasso: visita e maglia personalizzata

ROMA - Visita istituzionale a Trigoria per la Roma. Oggi è stato ospite al centro sportivo giallorosso l'onorevole Rossano Sasso. "Abbiamo ricevuto la visita del Sottosegretario di Stato On.le Rossano Sasso per condividere idee e progetti, con l’augurio di sviluppare nuove sinergie per il futuro dei nostri ragazzi", il tweet del club giallorosso. L'onorevole ha visitato il centro sportivo e i campi, ha incontrato alcuni ragazzi del settore giovanile e ha lasciato Trigoria anche con la maglia numero 10 della Roma firmata da tutti i giocatori.