Mourinho ha trovato la sua Roma e non la cambia più

ROMA - Ha afferrato la Roma e spera di non lasciarsela scappare più. La prima scossa, come racconta la classifica, è stata soprattutto psicologica: dopo la dolorosa sconfitta all’Olimpico contro la Juventus, che molto probabilmente risulterà decisiva nella corsa alla Champions, la squadra ha reagito con carattere agli input dell’allenatore infilando la serie di dieci giornate consecutive senza sconfitte, coincise forse non per caso con l’innesto di Sergio Oliveira, fortemente voluto da Mourinho. Ma la vera svolta è stata tattica: dopo quei maledetti sette minuti (da 3-1 a 3-4) del 9 gennaio, la Roma ha cambiato completamente pelle. Per un’altra settimana ha giocato con il 4-2-3-1, ottenendo un’insipida vittoria con il Cagliari prodotta proprio da un rigore di Sergio Oliveira, e poi è passata definitivamente alla difesa a tre.