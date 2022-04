Roma, rifinitura pre Bodo: Zaniolo ancora a parte, verso il forfait

ROMA - A meno di clamorose sorprese, Nicolò Zaniolo non ci sarà per la sfida di domani sera contro il Bodo. Il talento della Roma anche oggi si è allenato individualmentente (così come Spinazzola) per un problema ai flessori che lo aveva fermato anche per il match contro la Sampdoria. Niente Bodo, ma a questo punto anche la Salernitana potrebbe essere in dubbio.