Roma, incredibile: quasi 115mila tifosi all’Olimpico tra Bodo e Salernitana

ROMA - Altro bagno d'amore per la Roma di Mourinho. Saranno - a oggi , quasi centoquindicimila i romanisti che riempiranno l’Olimpico tra la Salernitana e il Bodo. Numeri sensazionali per due partite che hanno la loro diversa importanza (contro i campani in campionato non è certo una sfida di cartello), l’ennesima dimostrazione d’amore dei tifosi giallorossi verso la squadra, la nuova proprietà e, naturalmente, José Mourinho. La Roma ha già registrato 54mila spettatori per la sfida di domenica 10 aprile contro la Salernitana e altri 58mila per il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo in programma quattro giorni dopo: la parota che potrebbe portare i giallorossi nella semifinale di Conference. Centoquindicimila in totale tra le due gare, ma un numero destinato a crescere visto l’entusiasmo che si respira nella capitale dopo la vittoria del derby e contro la Sampdoria. A proposito, proprio la stracittadina aveva fatto registrare il record di spettatori stagionali: 51.932 tifosi all’Olimpico. Un dato già superato da quello che sta maturando per il match contro i campani e che rischia di diventare imbattibile da qui alla fine della stagione grazie anche all’aumento al 100% della capienza dell’impianto. Ma anche per la politica dei prezzi più bassi rispetto al passato adottata dal club dall’inizio della stagione. Tante promozioni per le famiglie, gli under 16, poi i pacchetti di partite a prezzi ridotti e, naturalmente, la campagna abbonamenti che ha riscosso grande successo.