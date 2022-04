La Roma in partenza per Bodo: Zaniolo e Veretout out VIDEO

ROMA - La Roma vola nuovamente in Norvegia dopo la fase a gironi per incontrare nuovamente il Bodo, stavolta per i quarti d'andata della Conference League. La squadra di José Mourinho questo pomeriggio alle 15 ha preso un volo dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere la città norvegese: non convocato Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con il fastidio al flessore che nemmeno oggi gli ha permesso di partecipare alla seduta di allenamento. Assente anche Veretout, non disponibile. La squadra sbarcherà a Bodo nel tardo pomeriggio: alle 19 il walk around allo Aspmyra Stadion, mezz'ora più tardi invece la conferenza stampa di Mourinho e Felix.