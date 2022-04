Roma, l'incredibile gaffe del Bodo: sbaglia il proprio nome sulla locandina di Conference!

ROMA - La troppa tensione per un match così importante gioca brutti scherzi anche a chi deve gestire i social di un club che domani disputerà uno storico quarto di finale di Conference League. È successo al Bodo/Glimt che sul proprio account Twitter ha pubblicato la locandina preview del match di domani contro la Roma, ma sbagliando il nome del club. Non quello dei giallorossi, bensì il proprio. "Pronti per la sfida" si legge nella didascalia della foto con i due stemmi delle squadre, ma sotto quello del Bodo è stato scritto Feyenoord, squadra olandese, e non il nome della propria squadra. Una svista incredibile, post cancellato dopo qualche minuto.