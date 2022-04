ROMA - Il popolo romanista festeggia "Super" Marco Delvecchio. L'ex attaccante giallorosso oggi compie 49 anni, è rimasto nel cuore dei tifosi giallorossi per le sue gesta, soprattutto per i gol nei derby.. La sua consueta finta a rientrare è ormai un simbolo così come la sua esultanza con le mani vicino le orecchie. La Roma, tramite il proprio profilo Twitter, lo ricorda con un bel video dove ci sono naturalmente le reti contro la Lazio.