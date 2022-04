Roma, non si può fare a meno di Zaniolo

Stavolta non è una goleada. Ma che spreco, ragazzi. Il secondo regalo della Roma al Bodo è un dono dell’improntitudine. Che si annuncia con una papera di Rui Patricio, frutto di una lentezza di riflessi inaccettabile per un portiere internazionale. E si completa con un colpo di testa di Vetlesen, lasciato solo nel cuore dell’area di rigore, con deviazione maldestra di Vina. In realtà il primo e il secondo gol dei norvegesi sono figli di una stessa sconcertante arrendevolezza difensiva, con i difensori giallorossi a fare da belle statuine. E sembrano l’ultimo scatto di un album indecente, che racconta il declino del calcio italiano di club in Europa. A cui per ora si sottrae solo lo spettacolare pareggio dell’Atalanta a Lipsia. Eppure la Roma non ha demeritato, contro una squadra più modesta tecnicamente, ancorché più veloce e combattiva. In equilibrio tattico con la difesa a tre, è riuscita a contenere sulla fasce i norvegesi con Karsdorp e Zalewski, ed ha trovato nella fantasia di Mkhitaryan e nei guizzi di Pellegrini gli spazi per colpire e portarsi in vantaggio.

Avrebbe potuto anche raddoppiare, sempre con il capitano, se il bravo Haikin non avesse tolto dal sette un destro sferrato da venti metri. Ma quando la pressione dei norvegesi si è fatta arrembante, tanto nel primo quanto nel secondo tempo, la Roma ha mostrato l’indecisione difensiva e il ritardo reattivo a centrocampo, che più volte in questa stagione l’hanno condannata a lasciare punti preziosi. L’accorciamento degli spazi tra i reparti e il raddoppio delle marcature, che pure nelle ultime gare di campionato parevano un meccanismo quasi perfetto, sono tornati a mancare. Cristante ha perso palloni preziosi in mediana e, in più di una circostanza, la difesa è parsa distratta di fronte alle incursioni non certamente insuperabili dei padroni di casa. Alle distrazioni si sono aggiunti imperdonabili errori tattici e individuali: come il fallo di Vina che ha propiziato la punizione del secondo gol e l’incomprensibile astensione di Shomurodov dalla copertura in area.