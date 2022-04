Bodo-Roma, Abraham colpito da una palla di neve VIDEO

ROMA - Dopo Mourinho, ecco un'altra palla di neve lanciata dai tifosi del Bodo contro i giallorossi. Mentre la Roma stava rientrando negli spogliatoi al termine della partita contro i norvegesi, una palla di neve è finita in faccia ad Abraham. Un tifoso si. Autoripreso lanciare la palla che si è scaraventata sul corpo del centravanti inglese, non certo felice di prendere ghiaccio e neve addosso. Un segno di poco rispetto nei confronti dell'avversario, Abraham gli ha fatto un gesto ironico per complimentarsi del fatto.