Roma, il Bodo denuncia Nuno Santos: “Ha aggredito Knutsen, la Uefa ha un video”

Oggi però il Bodo passa all'attacco con un comunicato pubblicato sul proprio sito, nel quale spiega che è stato il portoghese ad aggredire il tecnico del club norvegese che, di conseguenza, poi è stato costretto a difendersi.

"Un video dimostra l'attacco a Knutsen - si legge nel comunicato -. La Roma sta bombardando i media di falsità, nel tentativo di nascondere il comportamento antisportivo. Il Bodo sa che c'è un video dell'incidente, che mostra l'attacco a Knutsen da parte assistenti della Roma. Il club ha visto questo video e chiediamo che il pubblico abbia accesso a questo video di proprietà della UEFA. Knutsen si dice inoltre scioccato dal comportamento riprovevole della Roma".

Il Bodo ha anche accusato Nuno Santos di essersi messo vicino alla partita norvegese durante la partita "moltestando" Knutset: "Il Bodo - prosegue il comunicato - ha informato il quarto arbitro e il delegato UEFA in diverse occasioni. Le denunce non sono state ascoltate e l'allenatore dei portieri della Roma ha potuto continuare il suo comportamento senza ostacoli".

Parola poi al tecnico Knutsen: "Tutto è culminato in un attacco fisico contro di me nel tunnel. Nuno Santos mi ha afferrato per il collo e mi ha spinto contro il muro. È naturale che poi ho dovuto difendermi. Il comportamento molesto che abbiamo vissuto durante la partita di ieri non ha nulla a che fare in uno stadio di calcio".

"Il Bodo non ha altra scelta che denunciare Nuno Santos alla polizia sulla base dell'aggressione fisica a Kjetil Knutsen. È completamente insostenibile con un tale comportamento. Siamo fiduciosi che verranno ignorate le affermazioni errate della Roma", ha dichiarato il direttore generale Frode Thomassen.