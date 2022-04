La Roma in silenzio: Mourinho non parla prima della Salernitana

ROMA - Dopo la sconfitta in Conference League contro il Bodo, con tanto di polemiche e scontri nel post partita tra Knutsen e Nuno Santos, la Roma cerca il rilancio in campionato nel match di domani pomeriggio contro la Salernitana. Una settimana frenetica per la squadra giallorossa, tornata ieri alle 13.30 nella capitale e con soltanto due allenamenti (di cui uno di scarico) per lavorare sulla squadra campana.