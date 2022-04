Roma, Mourinho e Sergio Oliveira all'Eur per il GP di Formula E FOTO VIDEO

ROMA - Il Campionato mondiale per monoposto elettriche corre sulle strade dalla Capitale. La Formula E è per la quarta volta a Roma, sul circuito cittadino dell’EUR, a pochi chilometri dal Colosseo. L'E-Prix scatta questo pomeriggio alle 15, ma già alle 10.40 gli spalti del circuito erano gremiti di spettatori per assistere alle qualifiche.